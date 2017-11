Opgepakte man in grootschalig onderzoek naar kindersekstoerisme is 75-jarige Tilburger

TILBURG - De Nederlandse man van 75 die vrijdag in Nepal is aangehouden in een grootschalig onderzoek naar kindersekstoerisme is Henk K. uit Tilburg. Hij had in de jaren negentig een zaak in Middelburg en woonde toen in Ovezande.

Henk K. werd al twee jaar lang in de gaten gehouden door privédetectives van het WATCH-team van kinderrechtenorganisatie Terre des Hommes in Nepal. Het WATCH-programma monitort de activiteiten van kindersekstoeristen op diverse plaatsen in Azië. ,,We moeten zo iemand op heterdaad betrappen, dan is de bewijsvoering een stuk makkelijker", legt Gideon van Aartsen van Terre des Hommes uit. ,,Je kunt hem in zijn hotel opzoeken, maar als er alleen vermoedens zijn, ben je nergens."

Heterdaad

K. werd uiteindelijk met vier kinderen op heterdaad betrapt in een guesthouse in Kotheswor. Hij is opgepakt en voor de kinderen wordt gezorgd. ,,Wij zorgen er ook voor dat de verdachte niet meer in contact kan komen met deze kinderen. Dan zouden ze misschien omgekocht kunnen worden zodat ze hun verklaring intrekken", aldus Van Aartsen.

350 Nederlanders

In totaal worden zo'n 350 Nederlandse sekstoeristen over de hele wereld in de gaten gehouden door het WATCH-programma van Terre des Hommes. Naast de 75-jarige Tilburger is ook een 46-jarige man uit Zuid-Holland opgepakt voor misbruik in Nepal.

Of de Tilburger eerder in de fout ging, is niet duidelijk. ,,Maar daar kun je vergif op innemen", zegt Van Aartsen. ,,Alleen is hij nooit eerder op heterdaad betrapt."