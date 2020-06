Opgeluchte gedeputeerde: probleem van varend ontgassen bijna opgelost

Mede doordat hij voorzitter werd van de Taskforce Varend Ontgassen wist gedeputeerde Dick van der Velde (VVD) dat van tafel te praten. Vrijdag deelde hij mee dat alleen Frankrijk en België nog een Europees verbod op varend ontgassen moeten ondertekenen. Handhaving staat of valt met de aanwezigheid van ontgassingsinstallaties in Zeeland. Een proef met een mobiele installatie in het Sloegebied is succesvol gebleken en het Rijk steekt daar 250.000 euro in.



,,Dit dossier was vorig jaar een vreselijke zorg", zei Van der Velde in de Statencommissie ruimte. ,,Ik prijs me gelukkig dat we nu zover zijn."