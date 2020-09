Opgelet voor slik op polderwegen in Zeeland

Zeeland Tolvrij levert extra handteke­nin­gen aan voor een referendum

21 september MIDDELBURG - Er is niks mis met de aanvraag voor een referendum over het compensatiepakket voor de marinierskazerne, betoogt de stichting Zeeland Tolvrij in een nieuwe brief aan Provinciale Staten. Er zijn genoeg handtekeningen en spoedeisendheid zou geen argument zijn.