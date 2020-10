Operatie griepprik: alles wordt uit de kast gehaald om Zeeuwen in te enten. ‘Er gaan mensen buiten de boot vallen’

Twintig bezoekers bij de vinylmarkt in eigen schuur en tuin

21:14 SCHARENDIJKE - Louis van Wijck ontving zaterdag verspreid over de dag circa twintig bezoekers bij de vinylmarkt die hij in eigen schuur en tuin aan de Korenbloemstraat in Scharendijke heeft gehouden. Dat zijn er tienmaal zoveel als tijdens de voorgaande markt. ,,Ik ben dus best tevreden’’, laat hij weten.