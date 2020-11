‘Operatie glasvezel’ vordert, maar opgepast voor de groene sprieten die nog even uit het trottoir blijven steken

Menig Zeeuw heeft er inmiddels mee te maken gehad: grote katrollen in de straat, opengebroken stoepen, graafmachientjes en een hoop kabaal. Maar binnen een dag is de klus geklaard en ligt alles er weer keurig bij. Het enige wat zichtbaar blijft, is een groene spriet die parmantig uit het trottoir steekt. Oppassen geblazen, want je zou er zomaar over kunnen struikelen als je niet oplet. ,,Dat blijft niet zo", zegt woordvoerder Levi Bosselaar van Delta desgevraagd. ,,Ze steken nu nog uit in verband met een laatste controle, daarna worden ze netjes weggewerkt. Maar of dat binnen een week of een maand is, dat durf ik niet te zeggen.”