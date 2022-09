Openluchtspektakel Bergen op Zoom volgend jaar in het teken van Watersnoodramp

column oscar garschagen Bloedkora­len van de bastaard, een hommage

Terreur in Zeeland. Vier moorden op ondernemers in de toeristenbranche; twee levend begraven op de vliedberg achter de kerk van een Bevelands dorp, een doodgestoken en gedumpt in zijn vijver en een vastgespijkerd aan de deur van een dames-wc, dobberend in het Veerse Meer. Een Amsterdamse journalistieke speurneus zoekt - tussen veel gerammetamp in een hooiberg door - de dader in kringen van Zeelandia, een ‘aktiegroep’ die Zeeland wil behouden voor de Zeeuwen en daarom strijdt tegen de komst van de toeristen, de tweede huisjes, de industrie en goddeloze uitwassen, zoals zwemmen op zondag.

9 september