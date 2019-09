Open Zeeuws Kampioenschap ‘30 Seconds’ krijgt een tweede editie

Aanhouding bij maken videoclip met exclusieve auto en nepwapens in Westdorpe

14:36 WESTDORPE - Het samenscholingsverbod in verband met straatraces is zondagmiddag voor de politie aanleiding geweest om een einde te maken aan het maken van een videoclip bij Westdorpe. Daarbij zijn een, wat de politie noemt, ‘exclusieve’ auto en drie luchtdrukpistolen pistolen in beslag genomen. De eigenaar van de wapens is aangehouden.