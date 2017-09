Open dag bij rechtbank Middelburg: ‘Gezin blijft totaal ontredderd achter na politie-inval'

MIDDELBURG - De rechtbank in Middelburg zet zaterdag 30 september haar deuren open voor het publiek. Bezoekers kunnen van 11.00 tot 16.00 uur onder andere een nagespeelde zitting bijwonen, het cellencomplex bezoeken of in toga op de foto. Daarnaast presenteren veel andere organisaties, waaronder het Openbaar Ministerie en Stichting Vluchtelingenwerk, zich aan het publiek.

Rechter Nicolette van der Ploeg vertelt in bijgaand interview over haar werk. Als rechter-commissaris in strafzaken speelt zij op de achtergrond een cruciale rol binnen het justitieel systeem. Ze beslist bijna dagelijks of iemand wel of niet in voorarrest blijft. Als ze vermoedt dat een verdachte mogelijk nogmaals een misdrijf gaat plegen is het voor haar simpel. Dan verlengt ze het voorarrest. Maar dan moet zij of hij wel verdacht worden van iets ergs. ,,Bijvoorbeeld drugshandel, kinderporno of een geweldsmisdrijf.”

De RC is de poortwachter in het juridisch systeem. Ze heeft een aantal belangrijke taken. Zij is het die beslist of de politie een telefoon mag aftappen en een huiszoeking doen. ,,Dat zijn echte grote inbreuken op de privacy. De politie en de officier van justitie moeten met een goed verhaal komen voor ik instem. Ik geef nooit toestemming om iemands telefoon voor onbepaalde tijd af te luisteren. Wel voor maximaal vier weken. Als politie daarna nog langer wil aftappen, moet er een goede reden zijn om dat te doen.” Dat geldt ook voor het opvragen van iemands telefoongegevens zodat de politie kan zien waar de verdachte is of was. Ze verzekert dat ze regelmatig geen toestemming geeft om te tappen, een tap te verlengen of die gegevens op te vragen. ,,Maar in drugsonderzoeken komt het voor dat er vele maanden wordt meegeluisterd met alle telefoongesprekken.”

Huiszoeking

Ook een huiszoeking is een hele zware inbreuk. Zo zwaar dat zoiets altijd onder verantwoordelijkheid en leiding van een RC plaatsvindt. ,,Bedrijven doorzoeken, daar ga ik niet over. Maar als tijdens een doorzoeking in een loods een bed wordt gevonden, waar bijvoorbeeld een hennepteler slaapt, dan zal de politie direct stoppen en mij waarschuwen. Dan zien we het niet meer als het doorzoeken van een bedrijf maar als een woning.”

Ze moet zo nu en dan vroeg opstaan omdat de politie vaak rond zes uur in de ochtend een woning binnenvalt. Dat is het moment dat een verdachte slaapt en snel kan worden overmeesterd. Ze maakt veel huiszoekingen mee en weet maar al te goed wat de gevolgen zijn voor familieleden van verdachten. ,,Die weten soms helemaal van niets. Die weten niet dat pa achter zijn computer met kinderporno bezig was. Of dat hij iets anders doet als hij zegt dat hij gaat biljarten.”

Totaal ontredderd

Ze maakt dan ook mee dat een gezin totaal ontredderd achterblijft nadat de verdachte geboeid is afgevoerd. Niet alleen omdat de familieleden van niets wisten en nu beseffen dat hij mogelijk een crimineel is. Maar ook omdat de woning soms in een puinhoop is veranderd. Zeker als de politie vermoedt dat de verdachte een vuurwapen heeft, wordt vaak via het raam binnen gevallen. Dan wordt niet omzichtig omgesprongen met bloempotjes en fotolijstjes die in de weg staan.