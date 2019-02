Open dag bij HZ, Scalda en Scheepvaart

Column Maikel Harte Puberbrein

8:05 In Zeeuws-Vlaanderen gaan na de zomervakantie alle middelbare scholen om 9.00 uur beginnen, dat is later dan nu het geval is. Uit onderzoek zou namelijk gebleken zijn dat een latere start en dus een langere slaap, beter zou zijn voor het puberbrein, waardoor de resultaten beter zouden worden, al is het een broos evenwicht: zodra de puber te laat naar bed gaat werkt het uiteraard niet.