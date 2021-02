Opdoeken van Intervence werd een kansloze missie

OPROEP: Laat je coronakap­sel zien

18 februari Snak jij ook zo naar een schaar in je haar? Een verfbeurtje? Of wat dan ook om je coupe weer enigszins toonbaar te maken? Al ruim twee maanden kunnen we niet meer naar de kapper en met een beetje pech duurt dat ook nog wel even. Gevolg: compleet verwilderde en uit model gegroeide kapsels. Schaam jij je inmiddels voor het oerwoud op je hoofd of geef je er weinig om? In dat laatste geval vragen wij je om een foto van je welige bos naar ons te mailen via web@pzc.nl. Een selectie plaatsen we dan op onze site. Wie durft?