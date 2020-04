Opbrengst verkocht COC-pand in nieuw fonds gestopt

Minder klanten, maar wel mensen die gerichter winkelen op tweede paasdag

19:10 GOES - Geen overvolle parkeerplaatsen, geen filevorming in de winkels. Het traditionele meubels shoppen op tweede paasdag was overal in Zeeland een stuk rustiger dan anders. ,,Maar de mensen die wel komen, komen veel gerichter”, vertelt Pieter Bandsma van Montél in Goes.