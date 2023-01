Opa zoekt verkering voor Zeeuwse kleinzoon, maar die is ‘not amused’: ‘Maar we kregen wel interessante reacties’

Na een gezellige dag skiën met de hele familie in Oostenrijk viel er iets op: het mobieltje van opa overstemde bijna het rumoer van de après-ski.



‘Hé opa, wat is er toch met je telefoon aan de hand’, werd lachend geroepen. Lachen jullie maar, dacht opa en zette snel zijn telefoon op stil. Missie geslaagd.

Dat was vorige week woensdag. Intussen weten zijn drie kleinzoons (van 24 en 30 jaar) precíes waarom opa's telefoon ontplofte en zijn ze not amused, zegt de 77-jarige man uit Hendrik-Ido-Ambacht eerlijk.

Omdat-ie met ze meevoelt op dat punt, wil hij alleen als ‘opa’ in de krant vertellen wat hij voor zijn jongens gedaan heeft en niet met naam genoemd worden.

Absoluut niet wanhopig

Opa ging op zoek naar verkering: christelijke meiden voor zijn drie kleinzoons. Dat stond zo in de vrolijke advertentie die hij vorige week in het Reformatorisch Dagblad plaatste. Een kleinzoon studeert in Wageningen, de andere twee wonen in Zeeland en Zuid-Holland.



Wat ze doen, laat hij in het midden. Zijn kleinzonen zijn absoluut niet wanhopig, schrijft opa verder, maar ze zouden best graag verkering willen hebben.

Quote Jonge mensen zoeken elkaar niet meer op tegenwoor­dig. Ik vind dit een waardeloze tijd voor ze Opa (77) uit Hendrik-Ido-Ambacht

In zijn advertentie - ‘Niet goedkoop, dus natuurlijk is dit serieus’- zegt opa dat hij weet dat dit een ongebruikelijke benadering is. ,,Maar dit zijn ongebruikelijke tijden”, reflecteert hij op zijn daad van verzet.



,,Jonge mensen zoeken elkaar niet meer op tegenwoordig. Ik vind dit een waardeloze tijd voor ze. Ook door dat hele corona-gedoe. Ze hebben te weinig contact met elkaar, alles gaat via die schermen.”

Kijk eens buiten je bubbel

Terwijl je voor een fijne verkering ook buiten je bubbel van vrienden en bekenden moet kijken, wilde opa er maar mee duidelijk maken. Dat hij daar zó goed en zó snel in zou slagen, had hij echter niet verwacht.



De advertentie kwam uit en de reacties stroomden meteen binnen via WhatsApp. ,,Het waren er al snel meer dan 250”, aldus opa, die zich aan zijn belofte uit de advertentie hield en iedereen een antwoord terugstuurde. Hoffelijkheid, kom daar nog maar eens om in datingland.

Quote Wat me opvalt, is dat ook veel grootou­ders en ouders een berichtje hebben gestuurd

,,Wat me opvalt, is dat ook veel grootouders en ouders een berichtje hebben gestuurd. Ze herkennen mijn verhaal, zien dat bij hun eigen (klein)kinderen, schrijven ze.”



Daarnaast hebben veel jonge vrouwen gereageerd. ,,Soms lees je hun opluchting. Eindelijk nog iemand die ziet dat elkaar tegenkomen niet makkelijk gaat tegenwoordig.”

Ooit gehoord van Tinder en Bumble, opa?

Op de vraag of opa ooit gehoord heeft van datingsites of apps als Tinder en Bumble, kan hij kort zijn: ,,Zou jij dat zelf op die manier willen?”



Opa’s dochter was meteen enthousiast over de contactadvertentie, zijn zoon moest even wennen. De drie kleinzoons waren zoals gezegd niet blij met opa. Zeggen ze.



,,Dat komt wel goed hoor. Ze kennen me. Een kleinzoon heeft inmiddels alle reacties gelezen en vond ze heel interessant, dat zag ik.”

‘Ze hebben nu een opening’

En er zit echt wel een grens aan de liefdevolle bemoeizucht. ,,Hoe het verdergaat met de reacties en wat ze ermee doen, dat is aan hen. Ze hebben nu in elk geval een opening voor een heleboel leuke gesprekken, zo moet je het zien.”