Het is dat de Middelburgse Rachelle (39) geen klompen droeg, anders waren ze gebroken. Nu verbaasde ze zich vooral over zo veel onwetendheid. Zelfs na meerdere grote campagnes om het imago van Zeeland op te krikken, blijkt het clichébeeld van het 'zuunige margarinetrutje' overeind, merkte ze.

Omdat ze graag verhalen vertelt - zie haar blog zeeuwze.nl - besloot ze de handschoen op te nemen. Hoezo ouderwets, hoezo dichtgeplakt met kranten? Ze zou wel eens even laten zien dat het Zeeuwse meisje anno 2017 echt wel van deze tijd is. Via haar blog kwam ze aan 22 Zeeuwse vrouwen, die graag met haar over het Zeeuw-zijn en het imago van Zeeland wilden praten. De door haar geschreven portretten van de vrouwen bundelde ze in het boek 'Op zoek naar het echte Zeeuwse meisje'. Johan Katerberg fotografeerde de Zeeuwse meisjes in stemmig zwart-wit.