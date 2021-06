Op vrijdagmiddag nog even naar Vlissingen-Oost voor een meeuw met een gebroken vleugel

ReportageVanaf het moment dat de Dierenbescherming besloot om Vlissingen voortaan over te slaan, deed een stel dierenliefhebbers geen oog meer dicht. Ze besloten zelf maar een dierenambulance te gaan rijden. Een jaar later zitten ze tot over hun oren in het werk, in heel Zeeland. Verslaggever Wendy Wagenmakers maakt kennis met Dierenwelzijn Walcheren. En dat begint met haar kater Daan.

Achttien is-ie, onze mooie rooie je-weet-wel-kater. Trombose, een tumor, epilepsie, een verbrijzeld pootje en zo dement als een deur. Dus toen Daan een paar weken geleden ineens kwijt was, dachten we dat hij een plekje had gezocht om rustig te sterven. Maar ja, wat nou als hij ergens onder een rhododendron lag te ontbinden? Dan begroeven we hem toch liever in onze eigen tuin.

Na een middag malen en vergeefs zoeken, tikte ik een oproepje op een speciale Facebookpagina voor vermiste en verloren dieren op Walcheren. Al snel had ik een privéberichtje van Dierenwelzijn Walcheren. Of ze ons zouden helpen. Graag, antwoordde ik enigszins beschroomd. Maar hoe dan? Als wij onze kat al niet konden vinden, hoe zou het wildvreemden dan wel lukken?

Een half uur later ging de bel. Het was zondagavond half elf, de regen kwam met bakken uit de hemel en voor onze deur stonden zes mensen in fluoriserende jasjes met een tas vol zaklampen en een warmtebeeldcamera. ,,We gaan Daan zoeken.”

Tijdens de zoektocht was ik nog amper met mijn kat bezig. Ik dacht alleen maar: wat bezíelt deze mensen? Nog onbezoldigd ook. Maar drie weken later, op een comfortabele bank omringd door springerige opvangkittens, geeft Rens van Goudswaard exact hetzelfde antwoord op de vraag als op die regenachtige zondagavond. ,,Simpel: als mijn kat vermist was, zou ik hem ook terug willen. En toevallig weten wij hoe dat moet.”