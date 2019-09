Op reis in Zeeuwse Kinderboekenweek

Woensdag 2 oktober

Meliskerke, boekhandel De Boekenmolen, 13.30 voorstelling ‘Je bent uitgenodigd’ (2 t/m 5 jaar) en 15.30 uur ‘De reis van je leven’ (6 t/m 10 jaar).

Middelburg, ZB Bibliotheek van Zeeland, 14.30-15.30 uur: interactief voorlezen uit het versjesboek ‘De Boekenbus’ (0-4 jaar), een yogaworkshop vol beweging, samen zingen en creatief bezig zijn. In de bieb zijn t/m 13 oktober twee exposities: Reis mee en Griffels & Penselen 2019.

Terneuzen, bibliotheek, 13.30-16.00 uur: feestmiddag ‘Reizen in de bieb, langs zeven verrassende stations’ (4 t/m 12 jaar).

Zierikzee, boekhandel De Vries, 14.00-15.30 uur: bij aankoop van een kinderboek een gratis ritje in de paardenkoets.

Vrijdag 4 oktober

Goes, boekhandel De Koperen Tuin, 15.30 uur: schrijfster Anna Woltz van het kinderboekenweekgeschenk 'Haaientanden’ vertelt.

Middelburg, boekhandel de Drvkkery, 13.30-14.30 uur: Anna Woltz, schrijver van het kinderboekenweekgeschenk 'Haaientanden’, vertelt.

Oostburg, bibliotheek, 15.00-16.30 uur: lees zelf voor aan voorleeshond Indy.

Vlissingen, boekhandel 't Spui, 11.00 uur: Kikker komt op bezoek, dansen en knutselen.

Zierikzee, bibliotheek, 19.30-21.30 uur: Wetenschapsjournalist Govert Schilling vertelt over verre planeten, sterren en een zwart gat. In de bibliotheekvestigingen in Kapelle (14.30-20.15 uur) en 's-Gravenpolder en Sint-Annaland (beide 20.00-21.00 uur) kunnen ook ontdekkingsreizen door de ruimte worden gemaakt.

Zondag 6 oktober

Middelburg, boekhandel de Drvkkery, 12.00-17.00 uur: Kinderboekenfeest met Gary Northfield en Julius Zebra, Knetter en Spetter, Zing mee met Sjef Hermans, Zeeuws Jeugdorkest, workshop en voorlezen Gekke Geit, auteur en illustrator Thysa Zevenbergen, Arend van Dam geschiedenisboeken, archeologische reis door Walcheren, knutselen-kleuren-schminken.

Maandag 7 oktober

Kruiningen, bibliotheek, 9.00-9.45 uur uur; Sint-Maartensdijk, Bieb in de buurt, 11.00-11.45 uur: interactief voorlezen uit het versjesboek 'De Boekenbus’ (0-4 jaar), een yogaworkshop vol beweging, samen zingen en creatief bezig zijn.

Dinsdag 8 oktober

Middelburg, boekhandel de Drvkkery, 13.30-14.30 uur: kinderboekenschrijfster Bette Westera vertelt.

Woensdag 9 oktober

Goes, boekhandel De Koperen Tuin, 13.00 uur: Sanne Rooseboom vertelt over haar boeken voor kinderen vanaf een jaar of 10.

Vlissingen, boekhandel 't Spui, 13.30 uur: Kleur mee Naar de Bodem van de Zee, of Laat je gaan met kleuren Naar de maan - kleur mee aan de twee langste kleurboeken ter wereld, 4,5 meter lang.

Vlissingen, bibliotheek, 14.30-15.30 uur: interactief voorlezen uit het versjesboek ‘De Boekenbus’ (0-4 jaar), een yogaworkshop vol beweging, samen zingen en creatief bezig zijn.

Vrijdag 11 oktober

Middelburg, Markt, 14.30-16.00 uur: tijdens het Buzzfestival (verjaardag van de bibliobus) presenteert schrijfster Evelien van Dort in de Columbus twee boeken: 'Zoektocht in Zeeland’ (deel 3 in de serie ‘Robins reisavonturen’) en het voorleesboek 'Ga je mee op reis?’

Oostburg, bibliotheek, 16.00-17.30 uur: kinderboekenfeest.

Terneuzen, bibliotheek, 15.00-17.00 uur: sterke verhalen van schrijver Jaap Robben en tekenaar Benjamin Leroy.

Vlissingen, bibliotheek, 15.30-16.30 uur: workshop haaientanden maken (8 t/m 12 jaar).

Zaterdag 12 oktober

Goes, boekhandel Het Paard van Troje, 11- 16.00 uur: Julius Zebra dag, kijken en knutselen met Julius Zebra (7 t/m 12 jaar).

Zondag 13 oktober

Goes, boekhandel Het Paard van Troje, 13.00-15.00 uur: Ontmoet Jill Schirnhofer, illustratrice en schrijfster met haar eigen jeugdprogramma bij AVRO-TROS en social media.