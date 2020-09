Op Prinsjesdag alsnog geld voor Zeeland Nazomerfestival

MIDDELBURG - Gebak heeft hij nog niet gehaald, al denkt hij niet dat het nog misgaat. ,,De kans dat we morgen niet alsnog subsidie voor de komende vier jaar krijgen, lijkt me ongeveer 0,01 procent”, zegt directeur Henk Schoute van Theaterproductiehuis Zeelandia. In de Miljoenennota is daar extra geld voor vrijgemaakt.

Volgens NRC Handelsblad, dat over de betreffende passages uit de Miljoenennota beschikt, trekt de regering 15 euro miljoen euro uit voor het Fonds Podiumkunsten. Dat kwam begin augustus 15,8 miljoen euro te kort, waardoor veel culturele instellingen en gezelschappen ondanks een positief advies géén geld kregen. Daarbij hoorde ook Zeelandia, de organisator van het Zeeland Nazomerfestival. Er was 7 ton per jaar aangevraagd, het advies was 6 ton toe te kennen, maar de pot was leeg.

Kaasschaaf

Die wordt op Prinsjesdag alsnog gevuld. Dat weet Schoute niet alleen van NRC, dat is hem zondagavond na de afsluiting van het Nederlands Theater Festival in Amsterdam ook toevertrouwd door iemand van het Fonds Podiumkunsten. Of Zeelandia ook de geadviseerde 6 ton krijgt, weet Schoute nog niet zeker. Het theaterproductiehuis staat bovenaan de reservelijst van instellingen met een positief advies. ,,Het kan dus bijna niet anders.” Maar het Fonds Podiumkunsten krijgt niet de complete 15,8 miljoen euro die nodig is. Dus het kan zijn dat de laatste instelling op de lijst afvalt, of dat de kaasschaaf nog een keer over alle toegekende subsidies gaat.

Cultuur in de regio

Naast de 15 miljoen euro voor het Fonds trekt het kabinet ook 2 miljoen per jaar uit voor cultuur in de regio. Hoe dat verdeeld wordt, is nog onduidelijk. Gedeputeerde Anita Pijpelink (PvdA, cultuur) wil pas reageren na publicatie van de Miljoenennota.

Volgens Schoute zijn de extra miljoenen te danken aan de sterke lobby vanuit de theaterwereld en de regio's. ,,Die is nog nooit zo goed geweest. Anders lijkt het wel of gezelschappen om subsidie vechten, nu was de solidariteit heel groot.” Negen gedeputeerden, onder wie Pijpelink, schreven vorige maand in een opiniestuk in de Volkskrant dat ze ‘perplex’ waren over het ontbreken van budget voor cultuur in de regio: ‘Ook het publiek in de provincie is ­de dupe.'

Stoer doen

Daar heeft minister Ingrid van Engelshoven (D66, cultuur) naar geluisterd. Tijdens een bezoek aan Zeeland Nazomerfestival, vorige week, gaf ze al te kennen dat Zeelandia zich niet al te veel zorgen hoefde te maken. Desondanks is Schoute opgelucht. ,,We hadden er vertrouwen in, maar dat was ook een beetje stoer doen. Ik heb er toch ook altijd rekening mee gehouden dat het niet goed zou komen."