Op naar 400.000 Zeeuwen, met dank aan corona

Massavacci­na­tie in Zeelandhal­len begonnen: 'We hebben hem!'

15 januari GOES - ,,Ja! Ik heb hem.” Trots laat Onno van Iren zijn vaccinatiebewijs zien. De Middelburger is een van de eerste medewerkers uit de ouderen-, gehandicapten- en thuiszorg die vandaag geprikt is in de Zeelandhallen in Goes. Duizenden mensen gaan hem de komende weken achterna. ,,Het is het begin van de massavaccinatie.”