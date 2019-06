Op Largo Resort Vlissingen: de duinen zijn hier van Zeeuwse klei gemaakt

Video Rapper Reus uit Terneuzen wil de grootste worden: ,,Vroeger haalde ik wel eens wat uit, ja”

21:20 TERNEUZEN - Begin dit jaar besloot-ie serieus werk te maken van zijn droom om zijn geld te verdienen met zijn muziek, rapper Reus (27) uit Terneuzen. In januari stond zijn eerste nummer, Traplife op het internet, het eerste succes is inmiddels binnen: deze week is Reus artiest van de week op FunX.