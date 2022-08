Op je 82e jaar in bikini voor het strandhokje

Ze is een echte Zeeuwse. Van voor de oorlog nog, 16 april 1940. Annie de Hooge werd geboren in Zierikzee. Haar vader werkte voor woningcorporatie Zeeuwland en vertrok in de oorlog naar Weesp. Direct na de oorlog keerden ze weer terug naar Zierikzee. ,,Ik kan mij van die tijd alleen nog de vliegtuigen die overvlogen herinneren. Tijdens de bevrijding. Die gooiden blikken biscuit naar beneden”, vertelt Annie op deze warme zomerse dag. Ze kent de eigenaren van het strandpaviljoen al jaren. Ze was getrouwd met een boer die in Kamperland een boerderij had. Tegenwoordig is dat mini-resort Groot Middenhof. Ze ging scheiden en had een tijd even geen zin in mannen. Wilde alleen blijven. John moest later in Havenzicht wel zeven keer vragen of ze met hem wilde dansen. Annie was toen 69 jaar, John 60. Uiteindelijk kwam het tot dansen en dat draaide uit op een latrelatie.