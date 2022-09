Op het spoor in Goes woedt een oorlog: ProRail versus de koperdieven

Uit een landelijke analyse van koperdiefstallen bleek dat het in december 2021 vooral raak was op het stuk tussen Bergen op Zoom en Roosendaal, vertelt Kemper. Daar onderzoekt ProRail nu manieren om het koperdieven moeilijk te maken. Camera’s, kabels die niet meer in kabelgoten liggen maar worden ingegraven, high-tech detectiemiddelen: ,,We proberen van alles, maar ik kan daar uiteraard niet te veel over vertellen”, aldus Kemper. ProRail trekt op met andere partijen, zoals energieleveranciers. ,,Ook zij hebben last van koperdiefstallen. Het idee is nu dat we onderling informatie uitwisselen over wat zij doen en wat hun ‘best practices’ zijn.”