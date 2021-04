Op een steenworp afstand van de Grevelingen verrijst het grootste ‘commerciële’ voedselbos van Nederland

Scheuren in de muur en verzakte funderin­gen: bodemda­ling kan tot flinke problemen leiden

12 april MIDDELBURG - Door de toenemende droge zomers daalt de bodem sneller dan gedacht. In Zuid-Holland en Brabant zorgt die droogte voor schade aan huizen en gebouwen. Ook in Zeeland neemt het aantal meldingen de laatste jaren toe, merken ze bij waterschap Scheldestromen. ,,Maar het aantal gevallen is nu nog op één hand te tellen”, zegt woordvoerder Janneke Lagasse.