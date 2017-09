'Op een goede dag zijn de Rolling Stones de beste band ter wereld'

,,Het is heel bijzonder dat ze al zolang bij elkaar zijn en dat ze nog steeds op een heel hoog niveau spelen. Ze toeren nog steeds de hele wereld over. Nu wel iets minder dan vroeger, maar toch vind ik het heel knap dat ze in al die jaren bij elkaar zijn gebleven. Dat lukt bijna niemand."



Wat is je favoriete nummer?



,,Ik vind Midnight Rambler heel mooi. Ik kan niet precies uitleggen waarom. Ik vind het gewoon een heel fijn nummer."



Ben je al vaker naar concerten van de Rolling Stones geweest?



,,Ja, ik ben een keer eerder geweest. In 2007, in het Goffertpark in Nijmegen."



Wat is je mooiste herinnering aan de Stones?



,,Dat concert in Nijmegen. We waren toen zó vroeg aanwezig dat we in het voorste vak konden staan. We konden de bandleden toen bijna aanraken. Een heel bijzondere ervaring."