‘Op DIE fiets!’: Inzamelingsactie voor Tycho

Tycho is door diverse aandoeningen heel snel vermoeid. Bovendien heeft hij scoliose (een kromming in zijn rug) waardoor hij een bewegingsbelemmerend harnas aan moet. Om zijn energie zoveel mogelijk te sparen en een zo normaal mogelijk leven te kunnen hebben, gaat hij op een elektrische fiets naar school. Maar Tycho is nu al 1.84 meter, zijn huidige elektrische kinderfiets is nu echt veel te klein. Omdat Tycho nog lang niet uitgegroeid is, zal een reguliere volwassen maat fiets alweer gauw te klein zijn en Tycho heeft zodoende een 'buitenmaat’ nodig. Dergelijke fietsen zijn duur en Tycho’s moeder wilde via een Wmo-aanvraag in de gemeente Hulst de nieuwe fiets vergoed krijgen, maar de aanvraag is afgewezen.