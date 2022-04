Op de weekmarkt in Middelburg is de inflatie hét gesprek van de dag. ‘Dan liever een stukje vlees minder’

Voor Karsten Siekmeier uit Duitsland is de markt een uitje. Ook in zijn vaderland banjert hij trouwens regelmatig over een weekmarkt. Dat het leven in Nederland duurder is geworden, verbaast hem totaal niet, al schrikt hij wel een beetje als hij hoort hoe hoog de inflatie in ons land is. ,,Zes, zeven procent is de inflatie in mijn eigen land. Bijna tien procent hier?”