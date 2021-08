Op de Middelburgse skatebaan is het drukker dan ooit: ‘Iedereen gaat hier met elkaar om’

Een ijsje wordt een beleving bij de Nice Guys

6 augustus Je hebt ijs, en je hebt ijs van de Nice Guys. De Nice Guys komen uit Middelburg, verbouwden een paardentrailer om tot heuse ijscokar en plaatsten daar twee teppanyaki-platen in. ,,Daar maken we ijs op”, leggen de guys Erik van Beeten en Gijs van Kessel enthousiast uit. ,,We komen oorspronkelijk uit de entertainmentbusiness en we wilden iets leuks naast onze banen doen. Na lang zoeken zijn we hier op uitgekomen”, zegt Van Beeten.