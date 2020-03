‘Op de camping zit ik veiliger dan in de stad’

Normaal gesproken ziet Stan Jasperse zijn camping volstromen. Maar nu is het door de coronacrisis uitgestorven op camping ‘t Veerse Meer in Wolphaartsdijk. Als er een handjevol vaste gasten aanwezig is, is dat veel. ,,We kunnen mensen niet verbieden om te komen, maar we raden ze af om weg te blijven”, zegt Jasperse. ,,En gelukkig doet negentig procent dat ook.”