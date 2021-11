Op boerderij de Duivekeet bij Oud-Vossemeer zit een boer die niet klaagt

Het op temperatuur houden van de aardappels in de loods was nog handwerk. Dat betekende dat Mariët, toen ze in 1990 alleen op de ouderlijke boerderij kwam te wonen, ‘s nachts haar bed uit moest om de temperatuur in de aardappelcel te controleren. En beslissen of de ventilatoren moesten worden aangezet. Haar vader vond het de hoogste tijd om dat proces te automatiseren. Een gespecialiseerd bedrijfje in de Flevopolder werd ingehuurd. Daarmee kwam monteur Henk op het erf. Een aardige man. Een heel aardige man, vond Mariët. Er was een wederzijdse klik. De buren constateerden dat de nieuwe koeling van de aardappelen best veel storingen vertoonde want de auto van het installatiebedrijf stond zo vaak op het erf. Nee, moest Mariët al rap toegeven, er is sprake van een storing op een ander vlak. Als je dat al een storing wil noemen. Monteur Henk kwam uit Zeewolde over naar de boerderij en Mariët Hage werd Mariët Reins-Hage.