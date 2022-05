Op bezoek bij Ferini in Nieuwvliet ga je terug in de tijd: ‘Plastic speelgoed? Dat is toch waardeloos!’

In de berm van de Sint Bavodijk net buiten Nieuwvliet trekt een etalagepop de aandacht, zittend in een campingstoel. Het is Ferien, vandaag gehuld in fleurig geel en het meest gefotografeerde model van Zeeuws-Vlaanderen als we de verhalen mogen geloven. Ook vanochtend is ze daar weer neergezet door Rini Fenijn, wachtend op toeristen die met haar op de foto willen. Ze is inmiddels een lokale wereldberoemdheid. ,,Om de twee weken krijgt ze nieuwe kleren", vertelt Fenijn.