Op avontuur in het klimbos in Westenschouwen: Oeh, het wiebelt, ik ga gillen hoor

WESTENSCHOUWEN - De Middelburgse vriendinnen Sterre (12) en Evelien (13) houden wel van een sportieve uitdaging. Net terug van vakanties in het buitenland, zoeken ze nu het avontuur dichter bij huis, in het klimbos in Westenschouwen. Haak maar aan, we gaan de bomen in!