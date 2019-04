Oostkerk is klaar voor Bløf en Trijntje

Hoe verder in de gemeente Sluis zonder wethouder Babijn? Dit zijn de opties

16:42 SLUIS - De Sluise coalitiepartijen CDA, VVD en Nieuw Gemeentebelang willen af van wethouder François Babijn. Ze dienen donderdagavond een motie van wantrouwen tegen hem in. Wat hen betreft, hoeft dat geen gevolgen te hebben voor de coalitie. Of de fractie van Lijst Babijn hier hetzelfde over denkt, is nog maar de vraag. Alle betrokkenen houden tot het debat van donderdag de kaken op elkaar. Wat kan er daarna allemaal gebeuren?