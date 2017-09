Oostkapelle, Groede, Westkapelle? Vandaag: bekendmaking van het Schoonste Strand

Dit jaar heeft een recordaantal deelnemers van 21.347 Nederlanders een stem uitgebracht. De verkiezing wordt georganiseerd Nederland Schoon in samenwerking met de ANWB. Vorig jaar won Oostkapelle en waren de tweede en derde plaats voor Groede en Westkapelle.

Wie de winnaar is, wordt bepaald via ANWB-inspecties en de stemmen van het publiek. ANWB-inspecteurs controleren vier keer per jaar 75 strandopgangen. Ze letten op hoe schoon parkeerplaatsen, strandopgangen, de omgeving van de paviljoens en de stranden zelf zijn. De stemmen tellen voor 25 procent, de ANWB-inspecties voor 75 procent.