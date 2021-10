Oosterschelde-tuimelaartje met puntgaaf snoetje is mogelijk op zoek naar liefde

Het is niet de eerste keer dat een tuimelaar in de Zeeuwse wateren belandt. Het is wel redelijk uitzonderlijk. Mogelijk gaat het om een dier dat op zoek is gegaan naar een partner. Van den Berg: ,,Het zijn sociale dieren die in families leven. Maar als je je dna wil verspreiden, moet je er af en toe vandoor, op zoek naar een andere groep om je bij te voegen. Zo gaat dat in de natuur.”