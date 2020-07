Oosten Oosterschelde weer open voor mosselhandel

Ruim een week terug verbood de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) om mosselen uit dat gebied te verhandelen. Reden: een te hoog gehalte aan de giftige stof tetrodotoxine (ttx) op de percelen. Inmiddels is de ttx-waarde zover gedaald dat het de NVWA de maatregel intrekt. Dat geldt ook voor een aantal oesterputten. Voor oesterpercelen in het Grevelingenmeer blijft het verbod nog van kracht. Dat heeft weinig gevolgen voor de oestersector, omdat oesters pas in september worden opgevist. Het is trouwens voor het eerst dat hoge ttx-concentraties zijn gesignaleerd op oesterpercelen in de Grevelingen.

Extra intern verwateren

Ttx duikt sinds 2016 elk seizoen op, vooral in ondiepe wateren met weinig stroming. Ten westen van de Zeelandbrug, waar veel en goede kweekpercelen liggen, is ttx nog niet voorgekomen. De mosselsector heeft zich inmiddels tegen de toxine-plaag gewapend, zegt Wouter van Zandbrink, woordvoerder van de mosselhandelaren. ,,De logistiek is zo ingericht dat we dat relatief kleine gebied in de oostelijke Oosterschelde niet nodig hebben. Bedrijven kunnen ook intern extra verwateren. Dus we kunnen gewoon leveren.”