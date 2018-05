Oostbuis tunnel per direct tolvrij door verkeersproblemen bij Antwerpen en Bergen op Zoom

Uitbater van taveerne De Meerpaal vocht letterlijk tegen De Bierkaai

14:39 HULST - ,,Het is heel hard binnengekomen, ondanks dat ik het al even weet. De reacties die ik krijg, raken me diep en doen me goed." De sluiting van taveerne De Meerpaal in Hulst doet overduidelijk pijn bij uitbater Eduard van de Wiele. In het weekend van 9 en 10 juni is zijn café op de Vismarkt, een begrip in Hulst, voor het laatst open. ,,Daarna doe ik definitief de deuren dicht."