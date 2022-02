Oostappen Groep van Peter Gillis wil af van boete van 100.000 euro voor huisvesten werkers in Zeeland

Doorfiet­sen met een botbreuk; Middelburg­se Yva Geluk heeft veel over voor Nederland­se titel

SCHARENDIJKE/HERENTALS - Dat wielrenners hard voor zichzelf kunnen zijn, bewees Yva Geluk zondag meer weer eens in de Koerspret MTB Beachrace Zeeland. Vier kilometer voor de finish sloeg de 32-jarige Middelburgse over de kop. Ze brak haar sleutelbeen – naar later bleek op drie plaatsen – en klom helemaal dizzy weer overeind. Toch reed ze de koers nog uit. ,,Want”, zo legde ze maandag uit, ,,niet finishen betekende: geen punten. En ik wilde heel graag mijn eerste plaats in het algemeen klassement behouden...”

21 februari