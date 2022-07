Oost-Westweg deels afgesloten vanwege lek in gasleiding, reparatie duurt hele nacht

Het gaslek bevindt zich in de buurt van de Bosdijk en werd ontdekt nadat de hulpdiensten rond 20.30 uur waren geïnformeerd over een vermoedelijke gaslucht op deze locatie. De brandweer van Kamperland heeft metingen verricht en constateerde dat er sprake was van een flinke lekkage.

De Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) laat weten dat de weg voor al het verkeer is afgesloten tussen de kruising Nieuweweg bij Kamperland en de Provincialeweg bij Wissenkerke. Het verkeer wordt omgeleid via Wissenkerke. Vanwege de grootte van de leiding stond de brandweer enige tijd paraat, maar die is inmiddels teruggekeerd naar de kazerne. Of de lekkage hinder veroorzaakt in omliggende dorpen is niet bekend.