Oorlogvoering met digitale informatie: brigadegeneraal Paul Ducheine

VIDEO Jonge Zeeuwse debaters laten van zich horen op Provinci­aal Jeugddebat

18:51 MIDDELBURG - Waarom is het openbaar vervoer in Zeeland zó slecht en waarom kunnen studenten in Zeeland zo weinig vervolgstudies doen? Die vragen kregen Zeeuwse Statenleden voorgelegd tijdens het Provinciaal Jeugddebat. In de Statenzaal zaten vandaag 26 Zeeuwse jongeren oog in oog met lokale politici van verschillende partijen. Acht van de jongeren mogen volgend jaar in debat met Tweede Kamerleden tijdens het Nationaal Jeugddebat.