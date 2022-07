Oorlogsvluchteling Ahmad kwam als minderjarige in z’n uppie naar Tholen, nu gaat hij naar de universiteit

Ahmad en de verslaggever spreken elkaar in het Thoolse gemeentehuis. De inmiddels 23-jarige Syrische Tholenaar heeft een pasje waarmee alle de deuren in het gemeentehuis voor hem opengaan. Een gevolg van zijn werk als vrijwilliger afgelopen jaar. ,,Eens per week ging ik op bezoek bij een oudere vrouw hier in de buurt die eenzaam is. Ook hielp ik Syriërs, Somaliërs en Turken om wegwijs te worden in Nederland. Mooi werk.”