Oorlogsverhalen van Zeeuwse ooggetuigen worden gebundeld

In het boek worden alle 24 verhalen opgenomen, die in het kader van de herdenking van 75 jaar bevrijding in de krant verschenen. De ooggetuigen vertellen over het binnenvallen van de Duitsers in 1940, het leven tijdens de bezetting, de bouw van de Atlantikwall, inundatie en evacuatie, verzet en de met veel oorlogsgeweld gepaard gaande bevrijding. Zo vertelt Marie Blommaart over haar koerierswerk en gevangenschap, Adrie van Overdulve-de Kraker kreeg er opeens een (joods) zusje bij, Jan Rottier zat in een strafkamp in Duitsland en Co Filius ontwierp herdenkingsmonumenten.