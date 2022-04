Oorlogsverhaal van Hans Warren krijgt nieuw leven in het theater: ‘Nooit gedacht dat het zó actueel zou zijn’

Steen, zo heet de muzikale theatervoorstelling kortweg. Donderdag is de première. Regisseur Dic van Duin kreeg een paar jaar geleden het boek van Hans Warren cadeau van een goede vriend. ,,Ik las het en wist meteen: dit is perfect voor Zeelandia. Warren is een iconisch figuur in Zeeland en het verhaal speelt zich ook helemaal hier af. Dat neemt niet weg dat we er iets van hebben gemaakt waarvan ik denk dat het overal kan worden gespeeld.”