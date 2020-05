Oorlogskind Adri vindt na 75 jaar zijn vader via DNA-onderzoek: ‘Mijn leven is nu compleet’

Ziekenhui­zen Adrz en ZorgSaam hervatten reguliere zorg

10:12 VLISSINGEN - De ziekenhuizen in Zuidwest-Nederland, waaronder Adrz in Goes en ZorgSaam in Terneuzen, hervatten de reguliere zorg. Nu de piek in het aantal COVID-19 patiënten op de Intensive Care afdelingen voorbij lijkt te zijn, wordt stapsgewijs een begin gemaakt met het wegwerken van de wachtlijsten in de gewone zorg.