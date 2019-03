Oorlogsfilm De Slag om de Schelde moet de grootste en meeslependste worden

LIVEBLOG TERUGLEZEN: Forum voor democratie stormt ook Zeeland binnen

3:11 VLISSINGEN - Forum voor Democratie is ook Zeeland binnengestormd; in de gemeente Vlissingen zelfs als grootste partij. In Terneuzen, Goes, Hulst en Tholen wordt de partij de op een na grootste. Ook de Partij voor de Dieren gaat zich in de Staten melden. DENK weet nauwelijks stemmen te trekken en komt niet in Provinciale Staten. De kaart hierboven wordt geactualiseerd zodra alle stemmen in een gemeente zijn geteld, zodat u direct kunt zien hoe er in Zeeland is gestemd.