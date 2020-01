Oorlogsdagboek van Kees van de Vrie leest als een roman

Na een lezing over de razzia in de Noordoostpolder in 1944 komt een man naar voren met een oorlogsdagboek. Geschreven door zijn vader, als onderduiker destijds naar Duitsland afgevoerd. ,,Het leest als een avonturenboek.”

Aukje van der Molen van Cultuurhistorisch Centrum Noordoostpolder neemt het dagboek in ontvangst op die novemberavond in Emmeloord. Ze beseft al gauw dat het een bijzonder document is. Mooi geschreven, bijna een roman. Het verhaal van boerenzoon Kees van de Vrie (1922-1984) uit ‘s-Heer Abtskerke, die in 1943 aan het werk gaat in de piepjonge Noordoostpolder. Om te voorkomen dat hij in Duitsland aan de slag moet. ,,Het leest bijna als een avonturenboek.”

Het dagboek is meegenomen door Adri van de Vrie uit Wieringerwerf (63), het enige kind van de onderduiker. ,,Ik ontdekte dat er een lezing was over de razzia omdat het 75 jaar geleden was. Ik besloot het dagboek mee te nemen om te laten zien.”