Ook zonder vlees of vis kun je lekker eten

POLLVLISSINGEN - Vandaag begint de Nationale Week Zonder Vlees, om het belang van vegetarisch eten onder de aandacht te brengen. Zeeuwse koks spelen daarop in. ,,Het is niet zomaar wat kaas en groenten bij elkaar gooien."

Zelf is Marco Bastiaanse, chef-kok van Badhotel Domburg, geen vegetariër. ,,Maar ik eet wel regelmatig vegetarisch. We kunnen niet met z'n allen onbeperkt van de vleeshoop blijven eten. Daarom kun je beter twee of drie keer per week vlees of vis eten, maar dan kwalitatief goed, dan dat je zeven dagen per week met de kiloknaller aan de haal gaat."

Enquete poll Ik kan best een week zonder vlees Eens

Oneens Ik kan best een week zonder vlees Eens (70%)

Oneens (30%)

Plak kaas

Het Badhotel is een van de deelnemers aan de Week Zonder Vlees. Het heeft standaard al twee voor- en twee hoofdgerechten voor vegetariërs op de kaart staan. ,,We willen toch aantonen dat je ook zonder vlees of vis prima kunt eten", zegt Bastiaanse. ,,Bij sommige mensen zit nog steeds de gefrituurde plak kaas in gedachten als het vegetarische hoofdgerecht, maar die tijd is toch wel geweest."

De vraag is groeiende, merkt de chef-kok. ,,Daardoor worden onze mogelijkheden ook wat groter. Je wordt een beetje gedwongen om anders tegen eten aan te kijken. Je gaat andere ingrediënten en bereidingen zoeken. Daardoor kom je weer op nieuwe ideeën. Dat is alleen maar goed, want zo ontwikkel je je als kok verder."

Vegetarische hamburgers

Volledig scherm Kees Westveer: ,,Je kunt de kwaliteit van de kok herkennen aan zijn vegetarische gerechten." © Peter Nicolai Naast het Badhotel is ook Hof aan Zee bij Dishoek betrokken bij de Week Zonder Vlees, met speciale diners voor vegetariërs. De menukaart bevat een aparte sectie voor 'herbivoren'.

In Zeeuws-Vlaanderen is Restaurant Het Stadhuis in Oostburg een trouwe deelnemer aan de Vegetarische Restaurantweek, die onderdeel is geworden van de Week Zonder Vlees. ,,We hebben elke week een ander vegetarisch menu en ook altijd wat losse gerechten", zegt uitbater Kees Westveer. ,,En er zijn altijd vegetarische hamburgers. Die maak ik zelf, van zilvervliesrijst en zwarte bonen. Dat is ontzettend lekker."

Vaste gasten

Het Stadhuis is het enige Zeeuws-Vlaamse etablissement met het keurmerk van de Vegetariërsbond. ,,Dat snap je eigenlijk niet", zegt Westveer. ,,Iedereen wil toch tegenwoordig gezond eten. Het voordeel voor ons is dat ze uit heel Zeeuws-Vlaanderen hierheen komen, ook veel mensen die graag vegetarisch eten hoewel ze geen vegetariër zijn. We hebben een behoorlijke schare vaste gasten."

Westveer noemt vegetarisch koken een uitdaging. ,,Het vergt wel veel creativiteit. Het is niet zomaar wat kaas en groenten bij elkaar gooien. Je moet er bijvoorbeeld ook op letten dat mensen bepaalde voedingsstoffen binnenkrijgen. Ze zeggen altijd: je kunt de kwaliteit van de kok herkennen aan zijn vegetarische gerechten."