Ook Zeeuwse musea voeren woensdag actie en gaan open voor sportieve bezoekers

VLISSINGEN - In navolging van CCXL Theater openen diverse Zeeuwse musea woensdagmiddag als protest de deuren. Zij vinden het onverteerbaar dat de cultuursector nog altijd dicht is.

Terwijl theaters openen als ‘kapsalon’, inclusief optredens, gaan musea op de sportieve toer. Het Warenhuis in Axel biedt tussen 14.00 en 14.30 uur bezoekers yogales van Annie Boekhout-Claeijs. Bij het Industrieel Museum in Sas van Gent is tussen 13.00 en 16.00 uur ‘sportief bezoek’ mogelijk.

Directeur Marjan Ruiter van het Zeeuws Museum in Middelburg verzorgt in de wandtapijtenzaal tussen 12.30 en 13.00 uur ontspanningsoefeningen. Bij het Zeeuws maritiem Muzeeum in Vlissingen kan iedereen in sportkleding of trainingspak tussen 13.00 en 17.00 uur naar binnen voor een ‘culturele work-out’.

Museum Veere presenteert een sportieve rondwandeling met oefeningen onder leiding van wandelcoach Hans Corbijn. Deze begint om 14.00 uur. Bij Het Polderhuis in Westkapelle kunnen bezoekers tussen 14.00 en 16.00 uur hun hersenen trainen met puzzelopdrachten. Terra Maris in Oostkapelle presenteert tussen 14.00 en 16.00 een ‘natuurwork-out’ in de landschapstuin.

Bekend was al dat CCXL Theater in Vlissingen tussen 13.00 en 17.00 uur opent als kapsalon. Bezoekers kunnen optredens verwachten van stand-upcomedian Emiel van der Logt, Nina Beem, Hans van der Werf, Solof (Olof Sinke), Peter Heyt en DJ Shakedown Benny. Gastheer is René Mioch.

De Zeeuwse burgemeesters hebben geen gezamenlijke afspraak gemaakt over het toestaan van de acties. Wel zien zij toe op het naleven van de coronamaatregelen, aldus de veiligheidsregio. ,,Organisaties die regels overtreden worden daarop aangesproken.”