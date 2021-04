Ook Zeeuwse journalisten bedreigd: ‘Opeens werd ik ingesloten door 20 man na een dodelijk ongeluk’

Voorjaar in West-Zeeuws-Vlaanderen

21 april Meer lucht dan land. Het blauw boven me wordt verzacht door lichte sluiers. Ik kijk uit over het uitwateringskanaal van Retranchement. Wat een streek is dat toch. Zeker als de troenken op jaren zijn en schuin met de wind mee hangen, ben je even van de wereld. Weinig vee, wel veel tractoren die lange slangen over het land slepen. De mest van de niet zichtbare koeien wordt de klei ingewerkt.