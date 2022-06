Ook Zeeuwse huisartsen voeren actie tegen werkdruk: ‘Maar er komt nog veel meer op ons af’

Wie vrijdag naar de dokter wil, zal waarschijnlijk op een dichte deur stuiten. Het gros van de Zeeuwse praktijken is alleen beschikbaar voor spoedgevallen. Huisartsen, doktersassistenten en praktijkondersteuners gaan naar het Malieveld in Den Haag, om te demonstreren tegen vooral de werkdruk en de vele tijd die ze kwijt zijn aan administratie. De landelijke manifestatie is de afsluiting van een actieweek.

,,Het is zeker belangrijk dat er iets wordt gedaan aan de werkdruk en de administratieve last”, zegt Bordui. ,,Maar ik geloof niet dat dat het hele verhaal is. Er komt nog veel meer op ons af. Het echte probleem, zeker in Zeeland, is dat we over een aantal jaren 30 procent minder personeel hebben op allerlei fronten in de zorg. Met die 30 procent minder mensen moeten we wel meer werk gaan verrichten.”