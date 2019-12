Ook Zeeuwse boeren doen woensdag mee aan hardere protestactie

De jeugdzorg in Zeeland verandert, wat betekent dat voor mijn kind?

20:01 GOES - De jeugdhulp in Zeeland gaat flink op de schop. Het aantal zorgaanbieders gaat per 1 januari omlaag van meer dan 200 naar 76. Wat betekent dat in de praktijk? Verschraalt de zorg? Krijgen jongeren over drie weken te maken met een andere hulpverlener? Hebben werknemers kort voor de kerst hun baan zien vervallen?