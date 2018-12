Ook Zeeuwen kiezen voor Bohemian Rhapsody bij de Top 2000

VLISSINGEN - Ook als alleen Zeeuwen het voor het zeggen hadden bij de Top 2000, was Bohemian Rhapsody van Queen de nummer 1. Bløf en Racoon zouden wel nóg hoger in de lijst hebben gestaan dan nu al het geval is.

Dat blijkt uit de Zeeuwse vertaling die NPO Radio 2 van de Top 2000 heeft gemaakt. Acht van de nummers in de landelijke top-10 staan ook in Zeeland in de hoogste regionen. Alleen Africa van Toto (8e landelijk) en Fix You van Coldplay (9e) zijn in Zeeland buiten de top-10 gevallen.

Daarvoor in de plaats twee nummers van Zeeuwse bands: Oceaan van Racoon op de 5e plaats (landelijk 28e) en Zoutelande van Bløf op de 6e plaats (landelijk 31e). Ook andere nummers van beide bands scoren hier, zoals verwacht, hoger dan landelijk. Aan De Kust (11e plaats) van Bløf en Love You More (39e) en Don’t Give Up The Fight (97e) van Racoon staan bij de Zeeuwse stemmers zelfs in de top-100.

Ook opvallend is de voorkeur van Zeeuwen voor Mia van de Belgische band Gorki. Zij zetten het nummer op de 369e plaats, terwijl het landelijk niet hoger komt dan de 1365e positie.

Zeeuwse top-10 voor de Top 2000 (tussen haakjes de positie in de landelijke lijst)

1. (1) Queen - Bohemian Rhapsody

2. (3) Billy Joel - Piano Man

3. (4) Led Zeppelin - Stairway To Heaven

4. (2) Eagles - Hotel California

5. (28) Racoon - Oceaan

6. (31) Bløf - Zoutelande

7. (5) Pink Floyd - Wish You Were Here

8. (10) Boudewijn de Groot - Avond

9. (6) Deep Purple - Child In Time