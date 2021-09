Ook Zeeland krijgt meer politie en douane om drugssmokkel in havens aan te pakken, verwacht minister Grapperhaus

Grapperhaus was donderdag op werkbezoek in Zeeland. Hij bezocht logistiek bedrijf Kloosterboer dat met weerbaarheidstrainingen probeert personeel te behoeden voor verleidingen en bedreigingen door drugsorganisaties. Ook ging hij op pad met de douane, die een nieuwe methode benut om in containers verstopte drugs op te sporen. Een apparaat zuigt lucht uit de containers. Zitten er drugs in dan slaat een speurhond er in luttele seconden op aan. ,,Ik ben onder de indruk hoe snel en goed dat werkt”, zei Grapperhaus. Verder nam hij een kijkje in het Strategisch Kenniscentrum voor Georganiseerde en Ondermijnende Criminaliteit, dat momenteel kwartier maakt in een pand aan het Bellamypark in Vlissingen.